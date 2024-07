Buscas pelos pescadores naufragados continuam. 80% da área do acidente já foi percorrida

Os três pescadores desaparecidos no naufrágio de quarta-feira ao largo da Marinha Grande continuam por localizar.

O Chefe de Estado-Maior da Força Aérea, General Cartaxo Alves, confirma que 80% da área de busca já foi percorrida, mas sem sucesso.

“Vamos fazer mais dois mergulhos, desfasados duas horas cada um deles e vamos continuar com os dois meios, as duas unidades navais de superfície em busca, a percorrer esta área onde se deu o acidente."

Os mergulhadores da Marinha Portuguesa já entraram na embarcação, mas o general confirma que “Até o momento não foi nada encontrado. Continuamos com três desaparecidos, continuamos as buscas à procura deles.

Nuno Melo: inquérito às causas do naufrágio está a decorrer

No local das operações esteve também Nuno Melo, o ministro da Defesa, que garantiu que o inquérito às causas do naufrágio estão a decorrer e serão divulgadas logo que possível.

"Estão a ser feitas e serão feitas desde logo após a conclusão das operações que estão em curso. Toda a responsabilidade dessas operações compete, do ponto de vista técnico, à Marinha, também através da colaboração da Força Aérea e no momento próprio serão dadas as explicações que neste momento são totalmente impossíveis", declarou.

O governante aproveitou, ainda, para saudar o empenho dos militares da marinha e da força área nas operações de resgate. “São relevantes, não apenas em tempo de guerra, mas principalmente em tempo de paz e aquela que tem sido a atuação da Marinha e da Força Aérea nestas operações de busca e salvamento em cooperação também com a comunidade piscatória e todas as autoridades, tem sido notável. E eu acho que neste momento essa palavra é devida”, enalteceu.

Três pescadores morreram e onze foram resgatados com vida na sequência de um naufrágio traineira Virgem Dolorosa ocorrido esta quarta-feira, entre as praias de Vieira de Leiria e São Pedro de Moel.