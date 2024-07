Buscas a Luís Bernardo por suspeitas de corrupção em entidades públicas

A Polícia Judiciária realizou buscas ao empresário e consultor Luís Bernardo por suspeitas de corrupção relacionadas pela forma como recebia contratos para chefiar a comunicação de entidades públicas, como o Tribunal Constitucional.

A notícia foi avançada pela CNN Portugal e posteriormente confirmada em comunicado pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção.

A operação policial, batizada de "Operação Concerto", é composta por "34 mandados de busca e apreensão, dez buscas domiciliárias e 12 não domiciliárias em organismos públicos, e 11 buscas não domiciliárias em empresas em Lisboa, Oeiras, Mafra, Amadora, Alcácer do Sal, Seixal, Ourique, Portalegre, Sintra e Sesimbra".

"Em causa estão fortes suspeitas de favorecimento de empresas do setor da comunicação, publicidade, marketing digital e marketing político, por parte de diversas entidades públicas", é dito.

Segundo o mesmo comunicado, estão em causa "factos suscetíveis de enquadrar a prática dos crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, prevaricação, participação económica em negócio, abuso de poderes (titulares de cargos políticos) e abuso de poder (regime geral)".

No total, estão cerca de 150 elementos da PJ no terreno, da Unidade de Combate à Corrupção da PJ, em articulação com o DCIAP, numa investigação a um alegado esquema de criação de aparência fictícia de legalidade.

A atividade da empresa Wonder Level Partners, de Luís Bernardo, está a ser investigada pela forma como ganha contratos para liderar a comunicação de entidades públicas. Haverá casos em que a PJ suspeita que os concorrentes não chegam a apresentar proposta ou apresentam propostas mais baixas propositadamente e em conluio com o vencedor.

As diligências realizadas visam consolidar a indiciação de que, às empresas referenciadas pela investigação, terão sido adjudicados contratos, por ajuste direto ou por consulta prévia, em clara violação das regras aplicáveis à contratação pública, designadamente, dos princípios da concorrência e da prossecução do interesse público, causando elevado prejuízo ao Erário Público", lê-se no comunicado.

Um dos casos de suspeita de viciação das regras da contratação pública diz respeito ao Tribunal Constitucional.

O empresário e consultor Luís Bernardo foi assessor de José Sócrates enquanto primeiro-ministro e mais tarde diretor de comunicação do Benfica.

[Notícia atualizada às 11h20 de 4 de julho de 2024]