A3 cortada nos dois sentidos em Ponte de Lima devido a incêndio num camião

A circulação na A3, em Anais, Ponte de Lima, está cortada ao trânsito em ambos os sentidos desde as 18h33, devido a um despiste seguido de incêndio de um pesado de mercadorias, revelou à Lusa a Proteção Civil.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional do Alto Minho "um camião que transportava madeira despistou-se no sentido sul/norte, após o que se incendiou, tendo as chamas avançado até à carga que transportava".

O condutor do veículo, segundo a mesma fonte, sofreu queimaduras de primeiro grau.

No local estão os bombeiros de Ponte de Lima, a GNR e a Brisa.

Em comunicado, a concessionária avisa que "a circulação na A3 está cortada nos dois sentidos, devido a um incidente, ao quilómetro 65, na zona de Anais".