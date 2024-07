ZERO estranha demora na cobrança da taxa sobre sacos de plástico

A associação ambientalista ZERO estranha a dificuldade que há em implementar a taxa sobre os chamados sacos de plástico leves e muito leves, que os consumidores habitualmente utilizam para colocar o pão, a fruta e legumes quando estão a fazer as compras.

Susana Fonseca afirma que é “estranho” haver dificuldade na implementação desta medida, “porque não é a primeira vez que estamos a cobrar taxas a sacos de plástico” e lembra o que “o sistema não deverá divergir muito daquilo que já está a ser feito com os sacos de caixa”, aqueles que pagamos juntamente com as compras feitas na loja.

Susana Fonseca explica que “se taxarmos apenas um tipo de material, aquilo que vai acontecer, é que o mercado vai fazer uma transição entre materiais”, ou seja, “em vez de usar o plástico, vai usar o papel ou outros materiais que estejam à disposição e isso, do ponto de vista ambiental, não é uma boa notícia”.

Esta dirigente da ZERO explica, que “temos uma procura tão grande de material, que se fizermos transferência entre materiais, sem reduzir a quantidade do que temos a circular, o impacto vai manter-se”, ou seja, acrescenta Susana Fonseca, “muda de local, com impactos diferentes, porque se se for papel os impactos serão uns, se for plástico o impacto será outro”.

A ambientalista insiste, por isso, “que todos os sacos deveriam ser taxados, independentemente do material em que são feitos”.

"Há tendência para legislar e deixar arrastar prazos”

Tal como a taxa para os sacos, também tem sido “atrasada a implementação de uma alternativa reutilizável aos clientes, para as embalagens de take away, algo que deveria ter entrado em vigor logo a 1 de janeiro de 2024 e foi empurrada para o próximo ano”, lamenta Susana Fonseca.