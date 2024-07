Vítor Almeida é o próximo presidente do INEM

Vítor Almeida será o novo presidente do INEM. A notícia foi avança pela Sic Notícias e confirmada pela Renascença.

O anestesista vai suceder a Luís Meira, que apresentou a sua demissão à ministra da Saúde na última segunda-feira.

Em causa esteve o desconforto causado pelas palavras da ministra da Saúde, que manifestou estranheza pelo facto de o instituto não ter aberto concurso público para a aquisição de quatro helicópteros de emergência médica, com verbas aprovadas em finais de 2023.

Em 2023, a Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CRESAP) já tinha apresentado o nome de Vítor Almeida para assumir o cargo. Contudo, o Governo de António Costa manteve Luís Meira na presidência do INEM.



Vítor Almeida é atualmente médico anestesiologista no Hospital São Teotónio, em Viseu.

Foi presidente do Colégio da Competência de Emergência Médica da Ordem dos Médicos e também coordenador do Gabinete de Apoio Humanitário da Ordem dos Médicos e, no exercício destas funções, este envolvido na ajuda humanitária à Ucrânia.

A equipa era composta por profissionais portugueses e luso-ucranianos e eram, sobretudo, responsáveis por transportar os doentes para os hospitais da retaguarda, em segurança.

Durante os anos da pandemia, também foi parte integrante do Gabinete de Crise da Ordem dos Médicos.