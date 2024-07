Trabalhador ferido com gravidade nas minas de Neves-Corvo

Um homem de 53 anos ficou esta quarta-feira ferido com gravidade na sequência de um acidente de trabalho nas minas de Neves-Corvo, no concelho de Castro Verde, distrito de Beja, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou que o alerta para o acidente, "um trauma", foi dado às 14h50, tendo a vítima sido transportada num helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para o hospital de Beja.

Segundo fonte do Comando Territorial de Beja da GNR, "o homem ficou entalado entre umas placas de "nylon" e uma mesa de ferro".

Contactada pela Lusa, uma fonte da Somincor, empresa concessionária do complexo mineiro, indicou que as causas do acidente "estão em investigação" pela Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), que esteve no local.

Segundo a mesma fonte, o homem ferido é trabalhador de um empreiteiro.

Foram mobilizados para o local 12 operacionais dos bombeiros de Castro Verde, do INEM e da GNR, apoiados por quatro veículos, incluindo a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Beja e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Castro Verde, e o helicóptero.