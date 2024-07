Sindicato Independente dos Médicos chegou a acordo com tutela sobre protocolo negocial

O Sindicato Independente dos Médicos chegou esta quarta-feira a acordo com o Governo sobre o protocolo negocial que inclui as grelhas salariais, condição exigida pelo SIM para avançar com as negociações, anunciou o secretário-geral da estrutura sindical.

"Como o SIM sempre tinha dito, a questão das grelhas salariais tinha que estar incluída neste protocolo e, assim sendo, foi possível assinar este protocolo com reunião já marcada para daqui a 15 dias, para iniciar as negociações, neste caso sobre a avaliação de desempenho", disse Nuno Rodrigues à saída da reunião no Ministério da Saúde.

No seu entender, é "muito importante" começar as negociações com a avaliação de desempenho, uma vez que 50% dos médicos estão na primeira posição da carreira e 70% nem sequer foram avaliados.

Segundo o líder sindical, fazem também parte das negociações a formação, nomeadamente no âmbito do internato médico, as normas de organização e disciplina do trabalho médico.

O tema que será discutido em último será o das grelhas remuneratórias, disse, lembrando que o SIM assinou um acordo intercalar em 2023 com o anterior governo PS, que teve reflexo este.

"Portanto, o próximo acordo das tabelas remuneratórias será um acordo que terá vigência para os anos seguintes, a partir de 2025", afirmou.

O líder sindical afirmou que o SIM é "um sindicato sério, credível e sempre pronto a negociar", assegurando que "tudo fará para que as reivindicações dos médicos sejam vertidas nestas negociações" e que se chegue a "um bom acordo que beneficie tantos os médicos com o Serviço Nacional de Saúde".