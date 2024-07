PJ detém no Algarve homem condenado a pena de prisão por corrupção no Brasil

As autoridades portuguesas detiveram, no Algarve, um homem que foi condenado a mais de seis anos de prisão no Brasil por um crime de corrupção ativa cometido em 2011, anunciou esta quarta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

O detido, de 42 anos, já foi presente ao Tribunal da Relação de Évora, que tem competência para apreciar casos de pessoas reclamadas pela Justiça de outros países, e vai ficar a aguardar o processo de extradição em prisão preventiva, revelou a PJ num comunicado.

O mandado de detenção internacional contra o detido foi emitido pelas autoridades judiciárias brasileiras em junho de 2023 e a PJ conseguiu agora localizá-lo através de uma investigação da Unidade de Informação Criminal.

O homem "está condenado na pena de prisão de seis anos e seis meses, pela prática do crime de corrupção ativa", justificou a Judiciária, esclarecendo que, em março de 2011, o detido tentou corromper um agente das autoridades ambientais brasileiras. .

Os factos foram registados no estado brasileiro do Pará, quando o agora detido "foi detetado pela Polícia do Ambiente a conduzir um camião carregado de madeira, sem a documentação legal necessária para o transporte".

"Numa tentativa de impedir a aplicação da coima correspondente, ofereceu dinheiro ao agente fiscalizador, o que levou à sua detenção em flagrante delito", precisou a PJ.