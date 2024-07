Pelo menos três mortos e sete desaparecidos em naufrágio na Marinha Grande

Três pessoas morreram e sete estão desaparecidas no naufrágio de uma embarcação ao largo da Marinha Grande, no distrito de Leiria, esta quarta-feira.

Sete pessoas foram resgatadas e transportadas para o Porto da Figueira da Foz, adianta fonte da Autoridade Marítima.

Ao que tudo indica, a embarcação de pesca "Virgem Dolorosa" seguia com 17 tripulantes e terá virado por volta das 4h30. O alerta foi dado à Polícia Marítima da Nazaré nessa altura e quatro outras embarcações de pesca iniciaram as buscas no local.

De acordo com a Autoridade Marítima Nacional, foi ativada de imediato uma embarcação da Estação Salva-Vidas da Nazaré para as buscas, um helicóptero da Força Aérea e Equipa de vigilância aérea (drones) do Comando-local da Polícia Marítima da Nazaré. Ao chegar ao local, confirmaram que a embarcação sinistrada se encontrava apenas virada, mas não foi possível ainda apurar o que terá acontecido.



Duas das vítimas mortais foram transportadas para a Nazaré e a outra para a Figueira da Foz.

Segundo o site da Proteção Civil, no local permanecem neste momento 33 operacionais, auxiliados por 18 veículos.

[Notícia atualizada às 08h44 de 3 de julho de 2024]