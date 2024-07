PCP acusa Autoeuropa de aplicar "lay-off´ sem aprovação prévia da Segurança Social

A Autoeuropa já está a aplicar o "lay-off", no âmbito do processo de descarbonização e alterações tecnológicas de infraestruturas da fábrica de automóveis de Palmela, mas a Segurança Social ainda não aprovou os pedidos nesse sentido, denunciou esta quarta-feira o PCP.

"Parece-nos que há aqui um 'lay-off' fraudulento, abusivo, e com o único objetivo de retirar à Segurança Social recursos financeiros que devem ser utilizados para outros fins, nomeadamente a proteção social dos trabalhadores", disse Paula Santos, depois de manifestar a preocupação do PCP com o recurso a verbas da Segurança Social para a modernização da fábrica de automóveis de Palmela, no distrito de Setúbal.

"Aquilo que nos preocupa é que não pode ser através deste instrumento do 'lay-off', com recurso a verbas e financiamento por parte da segurança social, que a empresa vai realizar este investimento. É isto que está a acontecer neste momento", frisou.

A deputada comunista, que falava numa audição da Comissão de Trabalhadores (CT) da Volkswagen/Autoeuropa, a requerimento do grupo parlamentar do PCP na Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão da Assembleia da República, revelou ainda que, segundo informação do Governo, até ao dia 28 de junho nenhum de quatro pedidos de recurso ao "lay-off" por parte da Autoeuropa tinha sido deferido pela Segurança Social.

Na audição, o coordenador da CT da Autoeuropa, Rogério Nogueira, reconheceu que as alterações previstas para a descarbonização e modernização da produção são essenciais para o futuro da empresa, mas defendeu que, independentemente das questões legais, o "recurso ao 'lay-off', só por si, já é abusivo".

"O 'lay-off' é uma lei muito prejudicial para os trabalhadores. Para evitar este tipo de controvérsias e de abusos, acho que estamos no local certo [Assembleia da República] para tentarmos reverter essa lei que tanto assusta os trabalhadores. E só a possibilidade de os trabalhadores se verem privados de 33% dos seus salários, dos seus rendimentos, só por si é abusivo", sublinhou.

Quanto ao acordo celebrado entre a CT e a administração da Autoeuropa para vigorar durante a aplicação do regime de "lay-off", Rogério Nogueira admitiu que está previsto o pagamento a 100% dos salários e subsídios de turno, mas reconheceu que os trabalhadores, durante o tempo de paragem da produção, não vão receber o pagamento pelo trabalho aos fins de semana.