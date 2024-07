Navegante permite estacionamento grátis em três parques de Lisboa a partir desta quarta-feira

Os portadores do passe Navegante podem, a partir desta quarta-feira, estacionar gratuitamente nos parques do Colégio Militar, Ameixoeira e Avenida de Pádua, em Lisboa, uma medida para evitar que os carros entrem na cidade, incentivando o uso do transporte público.

"O nosso grande objetivo é que os carros não entrem em Lisboa, ou seja, diminuir a quantidade de carros em Lisboa. É uma cidade de 540 mil habitantes, mas todos os dias entram na cidade 360 mil carros e, para isso, desde o início dissemos que era preciso levar as pessoas a deixarem o carro para poderem apanhar o transporte público", disse o presidente da Câmara de Lisboa.

Carlos Moedas falava à Lusa após descerrar a placa da designação Parque Navegante no estacionamento já localizado no Colégio Militar, que possui 415 lugares.

Também esta quarta-feira ficam disponíveis nesta modalidade outros dois parques de estacionamento da Empresa de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL), na Ameixoeira e na Avenida de Pádua (Olivais), prevendo-se que em setembro a lista integre mais três parques - dois em Telheiras e, posteriormente, o da Azinhaga da Cidade (Ameixoeira).

Carlos Moedas lembrou que a cidade de Lisboa é "das poucas da Europa" que tem transportes públicos gratuitos "para os mais novos e os mais velhos" e que se pretende "uma cidade mais sustentável, com menos carros".

"Isto tem de ser feito de uma forma gradual e não pondo uns contra os outros", disse o social-democrata, lembrando os objetivos de ter Lisboa como cidade neutra em carbono até 2030 e o "contrato" assinado com a Comissão Europeia no âmbito das 100 cidades missão da Europa neutrais em carbono (neste caso, o objetivo tem como limite 2050).

O processo para usar o passe de transportes públicos Navegante nos três primeiros parques disponíveis da EMEL passa por uma validação na cabine/receção do respetivo parque e, a partir daí, o acesso fica ativado. O estacionamento nesta modalidade fica disponível entre as 07h30 e as 21h00.

"Há parques como este em que já muitas pessoas trazem o carro, mas há outros, com o da Ameixoeira, que tem menos pessoas e queremos motivar a que deixem o carro. [...] O importante é que os parques que estão na entrada de Lisboa começam a aceitar o passe, e as pessoas já não pagam o parque e já não têm desculpa para não apanhar o transporte público", salientou o autarca.

O parque da Ameixoeira tem 489 lugares e o da Avenida de Pádua 248 lugares, enquanto o de Telheiras Poente disponibiliza 155 e o de Telheiras Nascente 106.

De acordo com fonte da câmara, ainda este ano abrirá o parque da Azinhaga da Cidade (165 lugares).