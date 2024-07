Naufrágio na Marinha Grande. Há três mortos e três desaparecidos

Três pessoas morreram no naufrágio de uma embarcação ao largo da Marinha Grande, no distrito de Leiria, esta quarta-feira. Outras três pessoas que seguiam a bordo estão desaparecidas.

Segundo o comandante da Capitania da Figueira da Foz, Pedro Cervaens da Costa, "onze pessoas foram resgatadas com vida" e transportadas para o Porto da Figueira da Foz.

"Ainda não temos noção do que se terá passado, mas a embarcação virou a uma milha de São Pedro de Moel", diz, adiantando que a "agitação marítima não era considerável":

O comandante garante que, "felizmente", estavam "várias embarcações de pesca" lá perto para auxiliar num primeiro momento. "Se não tínhamos uma tragédia ainda maior do que a que temos".

Ao que tudo indica, a embarcação de pesca "Virgem Dolorosa" seguia com 17 tripulantes e terá virado por volta das 4h30. O alerta foi dado à Polícia Marítima da Nazaré nessa altura e quatro outras embarcações de pesca iniciaram as buscas no local.

A "Virgem Dolorosa", uma traineira com 24 por seis metros, está "localizada e visível" e as operações de busca e salvamento continuam no local, com a ajuda de um helicóptero da Força Aérea, um drone da Nazaré e uma equipa de mergulho.

De acordo com a Autoridade Marítima Nacional, foi ativada de imediato uma embarcação da Estação Salva-Vidas da Nazaré para as buscas, um helicóptero da Força Aérea e Equipa de vigilância aérea (drones) do Comando-local da Polícia Marítima da Nazaré. Ao chegar ao local, confirmaram que a embarcação sinistrada se encontrava apenas virada, mas não foi possível ainda apurar o que terá acontecido.

Duas das vítimas mortais foram transportadas para a Nazaré e a outra para a Figueira da Foz. A maioria das pessoas que seguiam na embarcação, com idades compreendidas entre os 30 e os 50 anos, são da Figueira da Foz (Leirosa), havendo dois tripulantes da Indonésia, que foram resgatados com vida.

Sete de 11 dos resgatados do naufrágio ao largo de praias de Leiria deram entrada no Hospital Distrital da Figueira da Foz, um dos quais em estado grave, informou a diretora clínica, Sónia Campelo Pereira.





Segundo a médica, o ferido mais grave tem 57 anos e vai ser transferido para a Unidade de Cuidados Intensivos dos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC) com problemas respiratórios.





"Três das vítimas já tiveram alta e outras três estão em observações", revelou a diretora dos cuidados hospitalares do Hospital Distrital da Figueira da Foz, num ponto de situação feito depois das 10:30, junto ao Serviço de Urgência.





As três vítimas em observações apresentam problemas de foro respiratório, bem como taquicardias.

Segundo o site da Proteção Civil, no local permanecem neste momento 47 operacionais, auxiliados por 18 veículos e um meio aéreo.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado e encontra-se a prestar apoio.



Marcelo "lamenta profundamente" vítimas e fala em "tragédia para todos nós"

O Presidente da República já reagiu ao naufrágio, lamentando o falecimento de pescadores. "Esta profissão, que tanto enriquece a nossa tradição marítima, também nos recorda os riscos e desafios enfrentados por muitos dos nossos compatriotas, os quais merecem o nosso respeito e admiração", diz Marcelo Rebelo de Sousa, no site da Presidência.

"A perda das vidas destes valorosos homens é uma tragédia para todos nós", admite.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, lamentou hoje "profundamente o naufrágio" de uma embarcação de pesca ao largo de praias de Leiria, que causou pelo menos três mortos e apresentou condolências às famílias.







Em comunicado disponível na página do Governo, o primeiro-ministro "louva ainda o pronto e pleno empenho das autoridades de socorro nas buscas e no resgate da tripulação".





"O primeiro-ministro de Portugal lamenta profundamente o naufrágio de uma embarcação de pesca entre a praia de São Pedro Moel e a Praia da Vieira, no concelho da Marinha Grande, ocorrido esta madrugada, e a consequente perda de vidas. Luís Montenegro apresenta sentidas condolências às famílias das vítimas nesta hora de pesar", refere o comunicado.

O presidente da Câmara da Marinha Grande, Aurélio Ferreira, lamentou as mortes no naufrágio de uma embarcação hoje de madrugada no concelho e destacou que o foco é encontrar os desaparecidos.





"Lamento que tenha acontecido, mas quem está no mar, naturalmente, sabe que estes são os riscos de quem anda na faina", afirmou aos jornalistas Aurélio Ferreira, na praia do Samouco, concelho da Marinha Grande.





Aurélio Ferreira expressou uma "palavra de conforto" aos familiares e amigos das vítimas, assegurando que o foco é encontrar as pessoas desaparecidas.





Segundo o autarca, as causas do naufrágio são, neste momento, desconhecidas, referindo que "as pessoas sobreviventes vão testemunhar o que é que aconteceu e em que circunstâncias é que estava a decorrer a pesca".





"As condições e porque é que aconteceu uma situação destas ainda não sabemos", acrescentou.

[Notícia atualizada às 11h30 de 3 de julho de 2024]