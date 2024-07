Montenegro garante apoio a vítimas e familiares de naufrágio de barco de pesca

O primeiro-ministro encontrou-se esta quarta-feira com familiares das vítimas mortais do naufrágio da traineira "Virgem Dolorosa", ao largo das praias de São Pedro de Moel e de Vieira de Leiria, no concelho da Marinha Grande. Luís Montenegro ofereceu ajuda do Governo.

O acidente provocou três mortos e outros três pescadores estão ainda dados como desaparecidos.

O chefe do Governo, em declarações aos jornalistas, começou por manifestar profunda consternação em nome do Governo pela tragédia ocorrida na última madrugada.

"Infelizmente retirou a vida a três pessoas, mantém três desaparecidas e já tive oportunidade de falar com duas das três famílias das vítimas mortais que já se confirmaram e de expressar em nome do Governo esta consternação e também, dentro do nosso espírito de solidariedade toda a disponibilidade para continuarmos a acompanhar a situação, nomeadamente as consequências que esta tragédia traz a estas famílias", afirmou Luís Montenegro.