Marcelo contactou familiares de vítimas de naufrágio e irá sábado à Figueira da Foz

O Presidente da República contactou esta quarta-feira com familiares de vítimas mortais e desaparecidos no naufrágio de uma embarcação de pesca ao largo de praias de Leiria e irá deslocar-se no sábado à Figueira da Foz.

Esta informação consta de uma nota publicada hoje ao fim da tarde no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

"Na sequência da nota publicada esta manhã, sobre o trágico naufrágio de uma embarcação de pesca, o Presidente da República entrou em contacto telefónico com familiares de vítimas mortais e desaparecidos, e, na sequência da deslocação de hoje do primeiro-ministro, estará no próximo sábado na Figueira da Foz", lê-se no texto.

Através da nota publicada hoje de manhã, o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou condolências às famílias de pescadores que morreram neste naufrágio e desejou aos feridos uma rápida recuperação.

Durante a tarde, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou que se deslocará ainda hoje à Figueira da Foz, no distrito de Coimbra, para se inteirar sobre as operações de busca, que ainda decorrem, e expressar solidariedade às famílias das vítimas mortais.

Três de 17 pessoas que seguiam na embarcação que naufragou continuam desaparecidas, estando confirmados três mortos e o resgate de 11 elementos com vida, informou a Polícia Marítima da Figueira da Foz.

Inicialmente, as informações apontavam para sete desaparecidos em consequência deste naufrágio.

De acordo com o capitão do Porto e comandante local da Polícia Marítima da Figueira da Foz, Pedro Cervaens Costa, os resgates foram realizados pela estação salva-vidas da capitania Porto da Nazaré, juntamente com embarcações de pesca.

"Ainda não se sabe o que se passou, a embarcação virou a uma milha a oeste de São Pedro do Moel. A agitação marítima não era considerável, mas ainda não estão apuradas as causas", referiu, em declarações a canais de televisão, na Figueira da Foz.

O alerta para o adornamento da embarcação de pesca "Virgem Dolorosa" foi dado às 04:33 para o comando local da Polícia Marítima da Nazaré.

Cervaens Costa explicou que a embarcação que naufragou está "localizada e visível", continuando a decorrer operações de busca e salvamento, com a ajuda de um helicóptero da força aérea, um drone da Nazaré e uma equipa de mergulho.

Segundo o presidente da Câmara da Marinha Grande, Aurélio Ferreira, a "Virgem Dolorosa" é uma traineira com 24 por seis metros, com porto na Figueira da Foz.

A maioria das pessoas que seguiam na embarcação é do concelho da Figueira da Foz, havendo dois tripulantes da Indonésia, que foram resgatados com vida.