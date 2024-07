Governo está a tentar resolver constrangimentos no Portal das Matrículas

O ministro da Educação, Ciência e Inovação garantiu esta quarta-feira que os técnicos estão a tentar resolver os constrangimentos com o Portal das Matrículas 24 horas por dia, mas rejeitou responder se prolongará os prazos para renovação de matrículas.

"Os constrangimentos têm estado a tentar ser resolvidos muitas vezes com equipas a trabalhar 24 horas por dia. É lamentável que tenhamos estas falhas que prejudicam centenas de milhares de famílias", disse Fernando Alexandre.

No Porto, onde presidiu à sessão de abertura do Encontro Ciência 2024, o ministro foi questionado pelos jornalistas sobre o Portal das Matrículas, mas saiu sem responder à pergunta sobre se os prazos serão prolongados.

O Governo anunciou, a 26 de junho, o prolongamento até sexta-feira do prazo para a renovação de matrículas do 6.º ao 9.º ano e do 11.º ano de escolaridade devido aos constrangimentos no Portal das Matrículas.

O anúncio foi feito em comunicado pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação, depois de na segunda-feira anterior ter reconhecido à Lusa que a plataforma estava com constrangimentos devido ao "elevado número de acessos" desde sábado, quando abriram as inscrições do 6.º ao 9.º ano e do 11.º ano para o ano letivo 2024/2025.

"Não é suposto com o digital termos um custo, quando é suposto termos uma poupança", disse esta quarta-feira Fernando Alexandre enquanto saía do Centro de Congressos da Alfandega do Porto.

O governante apontou que "os serviços do Ministério estão a trabalhar com as empresas que os estão a apoiar".

"E esperamos que o sistema fique mais robusto e que no próximo ano não haja constrangimentos deste nível", concluiu.