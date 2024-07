"É inconstitucional destruir embriões". Bacelar Gouveia remete solução para o Parlamento

“Os embriões do ponto de vista técnico são produto da fecundação, da junção do espermatozoide com o óvulo e, portanto, é vida humana. À luz da Constituição, que tem um conceito muito amplo de vida humana e diz que é inviolável – artigo 24 – [a vida humana] tem de ser objeto de proteção do Estado", afirma o constitucionalista, em declarações à Renascença .

Segundo Bacelar Gouveia, cabe agora ao Parlamento fazer um diploma que impeça a destruição destes embriões, “alargando a possibilidade de serem implantados” ou arranjando outra solução de acordo com as orientações do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV). Em declarações à Renascença, Maria do Céu Patrão Neves, presidente do CNEV, afirmou que o organismo a que preside não foi consultado sobre o tema e lamentou que o legislador não tenha “acautelado” a proteção da vida humana.

Bacelar Gouveia recorda que “o Tribunal Constitucional considerou inconstitucional a existência de embriões que não tenham identidade estabelecida”. Todavia, diz, “não podemos culpar o filho e não vamos matá-lo porque não conhecemos o pai e a mãe”. “Isso é inadmissível”, sublinha.

E conclui: “Houve esta decisão do Tribunal Constitucional que foi importante para corrigir o erro de se poder avançar largamente na fertilização in vitro sem identificação dos dadores, mas agora é preciso preservar de facto os embriões que são vida humana”.

O tema levou a Associação Portuguesa de Fertilidade a lançar, na última semana, uma petição pública “Pela não-destruição dos embriões doados sob o regime de anonimato”.

O documento dirigido ao Presidente da República e aos grupos parlamentares e cidadãos conta, até ao momento, com quase duas mil assinaturas.

O que dizem os partidos?

O PSD considera uma fatalidade a destruição de milhares de embriões que se prevê que aconteça a partir de agosto. A deputada Sandra Pereira diz que, ainda assim, o partido está disponível para analisar os argumentos usados na petição pública "pela não destruição de embriões sob o regime de anonimato”.

De acordo com a deputada do PSD, a destruição de embriões resulta de uma mudança de paradigma ditada pelo Tribunal Constitucional.

Já o Chega diz que ainda é possível encontrar uma solução de urgência para impedir este desfecho.

O deputado Pedro Frazão coloca-se ao lado das preocupações do Conselho Nacional de Ética, para que destruir vida humana é lamentável. O parlamentar diz que há maioria à direita para prolongar a transição legal.

Do lado do PS, Isabel Moreira diz que, na sequência desta alteração legal, os embriões provenientes de doações anónimas não podem ser usados. Segundo a deputada socialista, a situação resulta de uma exigência do Tribunal Constitucional.