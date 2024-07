Aumento da temperatura. Veja as recomendações da DGS contra o calor

Para fazer face ao aumento gradual da temperatura nos próximos dias, a DGS divulgou uma série de recomendações com “atenção especial” aos grupos mais vulneráveis ao calor.

Entre as recomendações emitidas, a autoridade de saúde destaca a necessidade de “dar atenção especial a grupos mais vulneráveis ao calor”, tais como crianças, idosos, doentes crónicos, grávidas, pessoas com mobilidade reduzida, trabalhadores com atividade no exterior, praticantes de atividade física e pessoas isoladas.

Veja os conselhos da DGS:

. Beber água ou sumos de fruta natural, mesmo quando não tem sede, evitando o consumo de bebidas alcoólicas;

. Fazer refeições frias e leves, comendo mais vezes ao dia;

. Utilizar roupa larga, que cubra a maior parte do seu corpo, e chapéu de abas largas e óculos de sol;

. Manter-se em ambientes frescos, pelo menos 2 a 3 horas por dia;

. Evitar a exposição direta ao sol, principalmente entre as 11 e as 17 horas;

. Utilizar protetor solar com fator > 30 e renovar a sua aplicação de 2 em 2 horas;

. Se trabalhar no exterior faça-o acompanhado, porque em situações de calor extremo poderá ficar confuso ou perder a consciência;

. Ter especial atenção com os doentes crónicos, crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida;

. No período de maior calor, correr as persianas ou portadas, e ao entardecer deixar que o ar circule pela casa;

. Manter-se informado relativamente às condições climáticas para poder adotar os cuidados necessários.

. Mantenha-se informado, hidratado e fresco.