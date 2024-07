Três feridos em colisão de barcos turísticos no Rio Arade

A colisão entre duas embarcações turísticas no Rio Arade, em Portimão, provocou três feridos ligeiros, avança a Autoridade Marítima Nacional (AMN) em comunicado enviado à Renascença.

O acidente aconteceu pelas 14h30, junto ao cais da Marinha de Portimão. As causas estão a ser investigadas.

Após o alerta de um popular, "foram de imediato ativados para o local elementos do Comando-Local da Polícia Marítima Portimão e tripulantes da Estação Salva-vidas de Ferragudo. Para o local deslocaram-se também elementos dos Bombeiros de Portimão", indica a AMN.

Uma embarcação tinha três a bordo e outra quatro passageiros.

Os primeiros socorros aos três feridos ligeiros foram prestados por "militares dos navios da Marinha que se encontravam atracados no Ponto de Apoio Naval de Portimão, bem como por uma equipa de Fuzileiros".

Duas mulheres de nacionalidade norte-americana, de 22 e 57 anos, foram transportadas para o hospital. A terceira vítima, um homem de 57 anos, abandonou o local pelos próprios meios através da própria embarcação.

"Os restantes passageiros das embarcações sinistradas foram também transportados pelos tripulantes da Estação Salva-vidas e pelos militares da lancha do navio da Marinha até à Estação Salva-vidas de Ferragudo", indica a Autoridade Marítima Nacional.



O Comando-local da Polícia Marítima de Portimão tomou conta da ocorrência. Foi instaurado um processo de sinistro marítimo para se apurar as causas do acidente, "garantindo a inexistência de foco de poluição no rio Arade".