PJ detém suspeito de homicídio de homem no Barreiro em 2023

A Polícia Judiciária de Setúbal deteve um homem suspeito de ter matado a tiro outro homem, de 38 anos, na madrugada de 14 de agosto do ano passado, no Barreiro, foi hoje anunciado.

Segundo uma nota de imprensa da PJ, o crime terá ocorrido na sequência de um desentendimento numa via pública do Barreiro entre o suspeito, de 20 anos, e outros dois homens, já detidos, e um outro grupo de pessoas, entre as quais se encontrava a vítima mortal.