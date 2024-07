Moedas diz que foi "o único" autarca a travar alojamento local em Lisboa

Veja também:

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, disse esta terça-feira que foi "o único" a travar o alojamento local na cidade, tendo o PS lembrado que a liderança PSD/CDS-PP votou sempre contra a suspensão de novos registos.

"Eu fui o único presidente da câmara, até agora, que travou o alojamento local", afirmou Carlos Moedas, na reunião da Assembleia Municipal de Lisboa, no âmbito da apreciação do trabalho do executivo camarário entre maio e junho.

O autarca do PSD respondia ao deputado municipal do BE Vasco Barata, que o acusou de desinvestimento em programas de habitação pública e de ocupar mais tempo a proteger o alojamento local do que as casas para as pessoas morarem.

Recusando essas acusações, Carlos Moedas sublinhou que "é mentira" que a liderança PSD/CDS-PP tenha desinvestido em habitação, realçando que a câmara assinou com a União Europeia 560 milhões de euros para esta área.

Em relação ao alojamento local, o social-democrata criticou o "desplante enorme" do BE, que apoiou o anterior executivo municipal liderado pelo PS, num período em que se registou um aumento de 500 para 18 mil estabelecimentos na cidade, questionando se algum dos bloquistas tinha investimentos nesta área, numa alusão ao caso do antigo vereador do BE Ricardo Robles.

O deputado do BE retorquiu, considerando que o autarca do PSD "tem muitos expedientes para contornar a verdade".