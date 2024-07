Ligação direta a Lisboa por comboio entre as seis piores da Europa

A ligação por comboio à cidade de Lisboa é uma das seis piores no continente europeu, segundo uma avaliação feita pela Greenpeace sobre o aproveitamento da ferrovia nos países do bloco comunitário.

De acordo com a avaliação feita pela Greenpeace, divulgada esta terça-feira, Lisboa, Atenas (Grécia), Pristina (Kosovo), Sarajevo (Bósnia-Herzegovina), Skopje (Macedónia do Norte) e Tallinn (Estónia) são as seis cidades com piores ligações na Europa, sem qualquer ligação com outra grande cidade europeia.

Em contraste com estas seis cidades, Viena, capital da Áustria, é a cidade com melhores ligações ferroviárias, com 17 diretas entre a cidade austríaca e outras capitais.

Na análise feita pela Greenpeace, Munique é a cidade seguinte na lista, com 15 ligações diretas entre aquela cidade alemã e outra, depois Berlim, com 14, Zurique e Paris, cada uma com 13 ligações diretas.

No entanto, a organização não-governamental alertou que há uma falta de aproveitamento da ferrovia generalizada, em particular das linhas. Apesar de Viena ser a cidade com mais ligações diretas, os comboios só utilizam 59% das rotas disponíveis, pelo que podia haver mais 12 ligações diretas.

As outras cidades nesta lista também podiam ganhar mais rotas, por exemplo, Munique e Berlim podiam ter mais 14 ligações diretas, Zurique mais 15 e Paris mais 16.

A Greenpeace dá conta de que o número de passageiros que aproveitam os comboios noturnos para atravessar a Europa caiu a pique desde 2001 e em 2019 foram apenas 445.

Por isso, a organização ambiental exortou a União Europeia e as autoridades nacionais a repensarem os investimentos em matéria de transportes e aproveitarem as potencialidades da ferrovia.