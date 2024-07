Hospitais exigem meios e autonomia para serem responsabilizados por listas de espera

Os administradores hospitalares aceitam gerir listas de espera para cirurgias e ser responsabilizados desde que tenham mais meios e autonomia.



O Governo quer responsabilizar as administrações hospitalares pelos tempos de espera para cirurgias, revelou esta segunda-feira o coordenador do Plano de Emergência para a Saúde, Eurico Castro Alves, nas jornadas parlamentares do PSD.

Em declarações à Renascença, o presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH) aplaude a medida, desde que as direções passem a ter autonomia para garantir os meios necessários para que não haja atrasos.

Xavier Barreto ainda espera para ver as medidas em causa, mas avisa desde já que essa possibilidade depende das ferramentas que estiverem previstas.

“Estamos a falar em contratar profissionais, comprar equipamentos. Se os conselhos de administração tiverem autonomia para tomar essas decisões, fará todo o sentido que depois possamos avaliar e eventualmente até responsabilizar”, afirma.