Governo quer avançar com criminalização de lanchas rápidas no narcotráfico

O Governo vai retomar a proposta legislativa que pretende criminalizar no âmbito do narcotráfico a posse de lanchas rápidas, à semelhança do que existe na legislação espanhola, anunciou esta terça-feira a ministra da Justiça.

No discurso de encerramento da cerimónia de adesão da Bélgica e da Alemanha ao Centro de Análise e Operações Marítimas - Narcóticos (MAOC - N), que hoje decorreu na sede da Polícia Judiciária (PJ), em Lisboa, com a presença da comissária europeia para os Assuntos Internos, Ylva Johansson, a ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, anunciou a intenção do Governo de avançar com o processo legislativo.

"Se me permitem um pequeno parêntesis para referir que decidimos no Governo retomar o processo legislativo no sentido de apresentar à Assembleia da República uma proposta que à semelhança do que aconteceu em Espanha regula a propriedade, a posse e detenção de embarcações de alta velocidade, tipificando como crime as condutas mais graves que não observem as condições legalmente impostas", disse a ministra.

A governante recordou a importância da via marítima para o tráfico e entrada de droga em Portugal, sendo uma forma frequente usada pelas redes criminosas, seja pelo transporte em navios de carga, seja por transbordo em alto mar, recorrendo a diversos tipos de embarcações, nomeadamente semirrígidos e lanchas rápidas.

Em 2018 Espanha avançou com a criminalização da produção e uso de lanchas rápidas para fins ilícitos, tendo o anterior Governo trabalhado na produção de legislação semelhante, mas a queda do Governo impediu que chegasse a ser discutida e aprovada no parlamento.