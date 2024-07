Calor. Beja, Évora e Portalegre sob aviso amarelo

Os distritos de Beja, Évora e Portalegre vão estar sob aviso amarelo devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

De acordo com a informação disponibilizada no site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Beja e Évora estarão sobre aviso amarelo entre as 12h00 desta terça-feira e as 18h00 de quinta-feira e Portalegre entre as 12h00 de quarta-feira e as 18h00 de quinta-feira.

Já Loulé, São Brás de Alportel e Tavira, no distrito de Faro, encontram-se em perigo muito elevado de incêndio rural.

Nesta terça-feira, as temperaturas máximas vão oscilar entre os 37ºC, em Évora, e os 25ºC, em Viseu, e as mínimas entre os 23ºC, em Faro, e os 14ºC, em Bragança e na Guarda.

Segundo o IPMA, o céu deve apresentar-se pouco nublado e o vento deve soprar em geral fraco do quadrante norte, soprando moderado no litoral oeste e nas terras altas, em especial durante a tarde, rodando temporariamente para sudoeste na costa sul do Algarve durante a tarde.

As previsões apontam ainda para subida de temperatura, em especial na região Sul.