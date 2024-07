Valongo. Explosão em fábrica causa dois feridos graves

Uma explosão numa máquina industrial na fábrica de reciclagem de embalagens Glopol, na zona industrial de Campo, em Valongo, causou esta segunda-feira dois feridos graves e um ligeiro. Fonte dos Bombeiros Voluntários de Valongo confirma à Renascença que os feridos foram transportados para o Hospital de São João, no Porto.

A mesma fonte adianta que o incidente se deveu a uma explosão de uma máquina de reciclagem, seguida de incêndio. A fábrica, onde trabalhavam 21 pessoas, teve de ser evacuada.

De acordo com fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto (AMP), o alerta para a explosão foi dado às 09h40.



No local estiveram os bombeiros de Valongo e Ermesinde, bem como o INEM e a GNR.

Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Valongo, no local estiveram 23 operacionais e dez meios terrestres.

[Notícia atualizada às 11h55 de 1 de julho de 2024]