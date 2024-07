Um homem com "visão única do mundo" . As reações à morte de Fausto

Pedro da Silva Martins , músico e compositor, cofundador dos Deolinda e Cara de Espelho, lembrou o dia em que agradeceu a Fausto Bordalo Dias a mestria artística: "Somos muito mais com o Fausto do que seríamos sem ele! Acho que muita gente partilha deste sentimento e é por isso que o Fausto nunca nos faltará".

Para Represas, Fausto tinha um "respeito muito próprio pela forma como cantava e trabalhava a língua portuguesa" e uma "visão única sobre a nossa maneira de estar no mundo, sobre o que a cultura e a música portuguesa podiam significar como uma presença cultural no mundo".

"Um dos maiores compositores, artistas da música de língua portuguesa"



Para o músico brasileiro Pierre Aderne, morreu "um dos maiores compositores, artistas da música de língua portuguesa", enquanto a cantora Eugénia Melo e Castro, que fez coros em alguns dos álbuns do músico, escreveu no Facebook que "Fausto é o mais importante, o melhor autor/cantor/poeta e compositor da sua geração. Imortal".

O compositor António Pinho Vargas, os músicos Mário Mata e Miguel Guedes (Blind Zero) também lamentaram esta segunda feira a morte do músico, aos quais se juntaram políticos de vários quadrantes.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, escreveu na rede social X que Fausto "trouxe à música popular a cor e o imaginário do universalismo português".



A deputada socialista Alexandra Leitão considerou que "sem Manuel Cargaleiro [escultor que morreu no domingo] e sem Fausto, Portugal ficou mais pobre", enquanto o deputado do Livre Jorge Pinto escreveu: "Deixou-nos hoje um dos nomes maiores da música e cultura portuguesa dos últimos 50 anos".

Catarina Martins (BE), José Gusmão (BE), Ana Catarina Mendes (PS) e o ex-ministro da Cultura Pedro Adão e Silva lembraram igualmente o músico.



"A voz de Fausto ouvia-se em casa de José Saramago em Lanzarote ou em Lisboa. "Por este rio acima" era uma forma de começar um dia de trabalho ou simplesmente de conviver", partilhou Pilar del Río, tradutora, mulher do Nobel da Literatura e presidente da Fundação Saramago.

Fausto Bordalo Dias, criador de "Por Este Rio Acima", morreu na madrugada de segunda-feira aos 75 anos, em casa, em Lisboa, vítima de doença prolongada.

O secretário-geral do PS lamentou a morte daquele que considerou ser um dos "maiores cantautores portugueses", um "homem profundamente carismático, mas muito reservado" e um "cidadão atento e comprometido com as causas da cultura".

"Em meu nome pessoal e do Partido Socialista, reconheço o guitarrista, o cantor, o compositor, o poeta, o cidadão atento e comprometido com as causas da cultura, manifestando o nosso profundo pesar pelo falecimento de Fausto Bordalo Dias, prestando-lhe homenagem e transmitindo à sua família e amigos as mais sentidas condolências", pode ler-se num comunicado assinado por Pedro Nuno Santos.

O líder do PS refere que se soube esta manhã da "morte de um dos maiores cantautores portugueses".