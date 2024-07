Trabalhadores apreensivos com nomeação de Rui Coutinho para presidente da SATA

A Comissão de Trabalhadores (CT) da Azores Airlines mostrou-se esta segunda-feira "apreensiva" com a nomeação de Rui Coutinho para presidente da SATA por ser alguém que "vem da política" e defendeu a necessidade de dar rumo à companhia aérea.

"Estamos apreensivos porque é uma pessoa nova, que vem através da política. Nós ultimamente não tínhamos CEO [diretores executivos] que sejam políticos. Também estamos com esperança, porque queremos trabalhar com o novo CEO", afirmou a porta-voz da CT Sandra Lemos à agência Lusa.

Na sexta-feira, o Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) anunciou que o antigo diretor regional dos Transportes Aéreos e da Mobilidade Rui Coutinho será o novo presidente do grupo SATA.

A CT destacou também a necessidade de existir um conselho de administração em funções para que a Azores Airlines "tome um rumo".

"Os trabalhadores estão apreensivos, mas realmente precisamos de um presidente do conselho de administração. Precisamos que companhia tome um rumo e se tome decisões, se possível assertivas", realçou, recordando que "a companhia há dois meses que não tinha presidente" e não se podia continuar nessa situação.

Apesar da "apreensão" dos trabalhadores, Sandra Lemos ressalvou que "não se pode criticar sem ver o trabalho" da futura administração.

"A nossa preocupação é: trabalhem connosco, os trabalhadores. Somos nós que damos a cara todos os dias", apelou.

Também esta segunda-feira, a Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo (CCAH) considerou a nomeação do antigo diretor regional dos Transportes Aéreos Rui Coutinho para presidente da SATA "uma decisão política" e "ferida de morte".

O futuro presidente vai ocupar o cargo que foi deixado vago por Teresa Gonçalves, que se demitiu a 9 de abril, por "motivos pessoais", segundo o executivo açoriano.