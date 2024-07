Cerimónia fúnebre de Fausto é na terça-feira na Voz do Operário em Lisboa

A cerimónia fúnebre do músico português Fausto Bordalo Dias decorrerá na terça-feira na Voz do Operário, em Lisboa, revelou hoje a família nas redes sociais.

Fausto Bordalo Dias, cantor e compositor, morreu hoje de madrugada aos 75 anos, em casa, em Lisboa, vítima de doença prolongada.

De acordo com a família, na terça-feira as cerimónias fúnebres serão na Voz do Operário entre as 18h00 e as 23h00.

Fausto Bordalo Dias nasceu em 26 de novembro de 1948, em pleno oceano Atlântico, a bordo de um navio chamado Pátria, que viajava para Angola, país onde viveu a infância e a adolescência e onde começou a interessar-se por música, assimilando os ritmos africanos que conjugaria com ritmos e modos da tradição popular portuguesa.