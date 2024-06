Sismo de magnitude 2,1 na escala de Richter sentido na ilha Terceira

Um sismo de magnitude 2,1 na escala de Richter foi sentido este domingo na Terceira, no âmbito da crise sismovulcânica em curso na ilha, informou o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).

Segundo o CIVISA, o abalo foi registado às 12h20 locais (13h20 em Lisboa) e teve epicentro a cerca de quatro quilómetros a nordeste de Santa Bárbara.

"De acordo com a informação disponível até ao momento o sismo foi sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli Modificada) em Santa Bárbara, Doze Ribeiras e Terra Chã (concelho de Angra do Heroísmo)", adiantou a fonte em comunicado.

Pelas 06h00 locais (07h00 em Lisboa) foi registado outro evento na ilha Terceira, com magnitude 1,7 na escala de Richter e epicentro a cerca de cinco quilómetros a sul-suldoeste de Altares.

O sismo foi sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli Modificada) em Doze Ribeiras, concelho de Angra do Heroísmo.

Os eventos inserem-se na crise sismovulcânica em curso na ilha Terceira desde junho de 2022.

Na quinta-feira, devido à atividade sísmica na ilha, o CIVISA subiu o nível de alerta relativo ao vulcão de Santa Bárbara para V3 e o do sistema vulcânico fissural da ilha para V1.

Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".

Com uma intensidade III, considerada fraca, o abalo é "sentido dentro de casa" e "os objetos pendentes baloiçam", sentindo-se uma "vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados", revela o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) na sua página da Internet.