Médicos admitem novas greves depois de reunião negocial cancelada

A Federação Nacional dos Médicos (FNAM) admite novas greves no setor

Em causa está o cancelamento da reunião negocial da passada terça-feira, por parte do Ministério da Saúde.

À Renascença, a presidente da FNAM revela que "até ao momento não há qualquer informação de quando é que se vai realizar esta reunião".

Joana Bordalo e Sá considera "muito urgente arrancar com esta negociação, porque está em causa a falta de médicos no Serviço Nacional de Saúde".

A presidente da FNAM não descarta novas paralisações no setor, "é algo que vai ser discutido de forma democrática" este sábado, "tendo em conta o comportamento do Ministério da Saúde" e caso as negociações não retomem no início de julho.

Entre as reivindicações, os médicos exigem melhores salários, a progressão nas carreiras e a reposição das 35 horas de trabalho semanal.

Quanto ao "tema da grelha salarial tem que estar resolvido pelo menos até ao fim de setembro, antes da discussão e aprovação do Orçamento de Estado", sublinha Joana Bordalo e Sá.