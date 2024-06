Médico suspeito de abuso sexual de duas crianças em Famalicão saiu em liberdade

O médico ortopedista suspeito de abuso sexual de dois meninos, de 8 e 10 anos, no Hospital de Vila Nova de Famalicão, vai aguardar julgamento em liberdade, revelou à Lusa fonte da Polícia Judiciária de Braga.

O suspeito, de 69 anos, que terá cometido os crimes no âmbito do atendimento no Serviço de Urgência daquele hospital, foi ouvido durante a manhã no Tribunal da Póvoa de Lanhoso após o que saiu em liberdade.

Todavia, o juiz definiu que o ortopedista "está proibido de exercer funções clínicas" bem como "de aproximação a crianças".

O suspeito, residente no Porto, foi detido na quinta-feira após denúncias de abusos sexual de dois meninos, tendo a primeira ocorrido em finais de abril e a outra há uma semana, revelou na quinta-feira à Lusa fonte policial.

A mesma fonte acrescentou nessa data que os alegados abusos se terão traduzido em "toques".