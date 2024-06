Greve dos maquinistas suspensa após acordo entre CP e sindicato

"O acordo agora alcançado é extensível a todas as categorias profissionais da CP, garantindo que todas as áreas da empresa beneficiem das melhorias acordadas", confirma a CP.

A negociação desta sexta-feira "resultou em aumentos salariais e do subsídio de refeição para todos os trabalhadores da CP – Comboios de Portugal", adianta o gabinete do ministro Miguel Pinto Luz, em comunicado enviado à Renascença .

O ministro das Infraestruturas e Habitação "congratula-se com o entendimento alcançado e com o levantamento da greve anunciada pelo SMAQ, reiterando a sua postura de continuidade para o diálogo com os sindicatos do setor".

As negociações entre a CP e o SMAQ foram mediadas pela secretária de Estado da Mobilidade, Cristina Pinto Dias.

A greve na CP suprimiu 934 comboios entre as 00h00 e as 22h00 desta sexta-feira, num total de 75% das ligações previstas.

