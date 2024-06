Jovem morre esfaqueado no NorteShopping

Um jovem de 18 anos morreu esta sexta-feira na sequência de agressões com arma branca na zona de restauração do centro comercial NorteShopping, em Matosinhos, distrito do Porto, adiantou à Lusa fonte da PSP.

"Lamentavelmente a vítima das agressões, um jovem com 18 anos, faleceu após ter sido transportado para o Hospital Pedro Hispano", em Matosinhos, referiu o subintendente da PSP, Sérgio Soares. A rixa ocorreu ao final da tarde na zona de restauração do centro comercial NorteShopping.

A vítima sofreu ferimentos graves na zona do pescoço e, segundo o JN, dois bombeiros, um enfermeiro e duas médicas que se encontravam no NorteShopping tentaram logo no local prestar apoio à vítima, mas sem sucesso. O jovem acabou por morrer após ter sido transportado para o Hospital Pedro Hispano, indicou o porta-voz da PSP.

A mesma fonte sublinhou que um menor, de 15 anos, suspeito de estar envolvido na rixa, foi intercetado por agentes da PSP, mas "em princípio não será o autor das agressões que provocaram a morte da vítima".

A Polícia Judiciária foi chamada e está agora a investigar o crime, acrescentou.