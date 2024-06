Governo admite necessidade de mão de obra estrangeira para a construção

O ministro das Infraestruturas reconhece que a falta de mão de obra no setor da construção pode por em causa a execução das obras anunciadas pelo Governo.

À margem do evento de lançamento do prolongamento da linha amarela do Metro do Porto, Miguel Pinto luz recusa fazer antecipações, mas diz estar "a definir um conjunto de medidas que possam facilitar a entrada de mão de obra, de talento, que é necessário para a persecução deste volume de investimentos absolutamente único a nível nacional".

"Seria inconsciente estarmos a anunciar estas obras todas e depois não termos mão de obra que garantisse tudo aquilo que estamos a definir", completa o governante.

Questionado pelos jornalistas, Pinto Luz recusa que as medidas possam ir contra a política para as migrações apresentada pelo executivo e relembra que este foi um tema abordado durante a apresentação do pacote, e que por isso os assuntos "não podem ser dissociados".

O Governo tem em mãos grandes empreitadas para os próximos anos. Na lista destacam-se o novo aeroporto de Lisboa, as linhas de alta velocidade Lisboa - Porto - Vigo e Lisboa - Madrid e as novas linhas de metro das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto.