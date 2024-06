Túnel do Marão reabriu de forma condicionada após incêndio rodoviário

A circulação de trânsito no Túnel do Marão foi restabelecida no sentido Amarante - Vila Real, após um incêndio rodoviário, mas condicionada a uma das faixas de rodagem, disse esta quinta-feira o comando sub-regional do Tâmega e Sousa.

A fonte explicou que o incêndio que deflagrou num veículo de mercadorias e que levou ao corte no trânsito no sentido Amarante - Vila Real, da Autoestrada 4 (A4), foi extinto e o túnel reaberto, cerca de uma hora após o alerta, embora a circulação se efetue apenas por uma das duas faixas de rodagem.

O alerta para o incêndio rodoviário foi dado às 15:24 e para o túnel foram mobilizados, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), 25 operacionais e nove viaturas.

Enquanto o túnel esteve cortado, a via alternativa foi a Estrada Nacional 15 (EN15), já que o Itinerário Principal 4 (IP4) se encontra cortado naquela zona da serra do Marão para obras.