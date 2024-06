Sindicato dos Magistrados diz que escolha do próximo PGR não pode ser "concessão" a um "grupo de pressão"

O presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP), Paulo Lona, considera que a escolha do próximo Procurador Geral da Republica (PGR) deve ter em conta um conjunto importante de características e a capacidade de comunicação não é a única.

A ministra da Justiça, em entrevista ao Observador, fala na necessidade de um novo PGR que traga uma “nova era”, “meta a ordem na casa” e acabe com a "descredibilização" do Ministério Público abrindo portas à comunicação.

Em declarações à Renascença, Paulo Lona sublinha que o mais importante é que o novo PGR tenha um conhecimento profundo da casa.

"As características importantes não se restringem apenas a comunicação, é preciso conhecer a casa, insuficiências, a falta de meios humanos, tecnológicos e materiais, motivar magistrados desmotivados nesta altura e é essencial dar garantias de independência perante o poder político”.

O dirigente do SMMP deixa uma mensagem direta à ministra da Justiça e ao manifesto por uma reforma da justiça que junta 100 personalidades de várias sensibilidades e áreas: “Não gostaríamos de ver a escolha do próximo PGR como concessão perante algum manifesto transformado em grupo de pressão."

Paulo Lona admite como necessário melhorar a comunicação e a defesa do próprio MP, “alguém que defenda o Ministério Público em especial quando, na praça pública se fazem comparações despropositadas, entre o que era a PIDE e a atuação do MP”.