PRR. Sete milhões de euros pagos no setor das pescas até junho

O setor das pescas recebeu quase sete milhões de euros até junho, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), contabilizando ainda mais de 21 milhões de euros aprovados.

Segundo dados divulgados pelo Ministério da Agricultura e Pescas, até 07 de junho, o setor das pescas recebeu 6.561.121,63 euros, que se inserem na transição verde e digital e segurança neste setor.

Por sua vez, o apoio aprovado está em 21.311.277,70 euros, enquanto o investimento aprovado se situa em 44.233.781,46 euros.

No que se refere ao investimento aprovado, por distrito, destacam-se Faro (22,8 milhões de euros), Porto (15,6 milhões de euros) e Coimbra (4,9 milhões de euros).

Já com os menores investimentos aprovados estão, por exemplo, Aveiro (173.550 euros), Viana do Castelo (242.284 euros) e Viseu (552.087 euros).

Contabilizam-se 69 projetos aprovados no aviso Transição Energética e Redução do Impacto Ambiental, com um investimento aprovado de 52,9 milhões de euros.

Após a reprogramação do PRR, aprovada em setembro de 2023, a dotação total do programa ascendeu a 22.216 milhões de euros.

O PRR, que tem um período de execução até 2026, pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico.

Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela covid-19, este plano tem o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego.