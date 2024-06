Princesa das Astúrias faz visita oficial a Portugal a 12 de julho

A princesa das Astúrias visita Portugal no dia 12 de julho, anunciou esta quinta-feira a Presidência da República Portuguesa, que sublinha tratar-se da primeira deslocação oficial ao exterior da filha mais velha do Rei de Espanha, Felipe VI.

"A convite do Presidente da República, Sua Alteza Real a Princesa das Astúrias visitará Portugal no próximo dia 12 de julho. Na sua primeira deslocação oficial ao exterior, Dona Leonor de Borbón y Ortiz, herdeira da coroa, será recebida no Palácio de Belém pelo Presidente Marcelo Rebelo de Sousa", anunciou o Palácio de Belém.

Numa nota publicada na página oficial da Presidência da República, detalha-se que "o programa desta visita terá um enfoque particular na proteção do ambiente e na conservação dos oceanos, temas prioritários para Portugal e Espanha".

"A escolha de Portugal como destino da primeira viagem oficial ao estrangeiro de Sua Alteza Real a Princesa das Astúrias reflete e fortalece os laços de fraternidade e proximidade que unem os dois países", lê-se ainda na mesma nota.

Num comunicado divulgado esta quinta-feira em Madrid, o Governo espanhol sublinhou igualmente que esta será a primeira viagem oficial ao estrangeiro da herdeira da coroa e os laços que unem Portugal e Espanha.

A princesa das Astúrias viajará com o ministro dos Negócios Estrangeiros de Espanha, José Manuel Albares, que acompanhará toda a visita em conjunto com o homólogo português, Paulo Rangel, segundo o mesmo comunicado.