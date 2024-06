PISA 2022. Portugal cai três posições na avaliação da literacia financeira

Portugal caiu três posições, estando agora no 9.º lugar na avaliação da literacia financeira do PISA 2022, que avaliou a prestação dos alunos de 15 anos de 20 países.

Nesta avaliação internacional, os rapazes superaram as raparigas na média dos países da OCDE e o mesmo aconteceu em Portugal, onde apenas uma pequena parte conseguiu atingir o nível máximo de conhecimentos

De acordo com o relatório divulgado esta quinta-feira, os alunos portugueses de 15 anos têm dificuldades, entre outras operações, de analisar um extrato bancário, calcular o saldo num determinado momento e identificar as comissões bancárias. Apenas 7% dos alunos conseguiram atingir o nível máximo de proficiência enquanto, 85% ficaram-se pelo nível mais baixo.

Ainda assim, com uma pontuação de 494 pontos, num total de mil, Portugal apresenta um desempenho em linha com a média da OCDE.

À semelhança do que aconteceu nos outros países, as alunas têm níveis mais baixos de literacia financeira do que os rapazes, ainda que em Portugal essa diferença tenha sido maior.

O relatório do PISA destaca ainda que o estatuto socioeconómico e cultural tem influência no desempenho dos alunos em matéria financeira, assim como os bons conhecimentos a português e a matemática.

Para esta avaliação do PISA, os alunos também foram questionados sobre os produtos financeiros que têm e aqui, Portugal compara mal com os 20 países em análise. Só 27% dos alunos afirmam ter cartão de débito ou de crédito, o que representa menos de metade da média da OCDE e apenas 38% têm conta bancária, quando a media se situa nos 63%