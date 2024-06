Pedro Nuno diz que Costa será primeiro presidente do Conselho Europeu com "peso político"

O secretário-geral do PS defendeu hoje que ex-primeiro-ministro António Costa vai ser o "primeiro presidente do Conselho Europeu com peso político" e disse que "há fortes possibilidades" de ser confirmado o seu favoritismo nos próximos dois dias.

"Para nós, esta reunião [do Conselho Europeu] tem um interesse particular porque há fortes possibilidades -- para sermos cautelosos -- de termos um português, e já agora um socialista, como presidente do Conselho Europeu", sustentou Pedro Nuno Santos, à entrada para uma reunião do Partido Socialista Europeu (PES), em Bruxelas, que antecede a cimeira.