Greve na CP suprimiu 74 comboios até às 12h00

A CP suprimiu 74 comboios dos 537 programados entre as 00h00 e as 12h00 desta quinta-feira devido à greve dos maquinistas que vai durar até 14 de julho.

Neste período, segundo dados da transportadora a taxa de supressão é de 13,8%.

De acordo com a empresa, dos 136 comboios regionais previstos não se realizaram 32 e nos urbanos do Porto estavam programados 109 e foram suprimidos 33. Nos urbanos de Coimbra foi suprimido um comboio.

Já nos comboios de longo curso, realizaram-se 24, das 32 ligações previstas.

A CP – Comboios de Portugal alerta para perturbações na circulação, em especial até sábado, devido à greve convocada por vários sindicatos, mas para a qual foram definidos serviços mínimos que obrigam a assegurar uma em cada quatro das ligações habituais.

“Por motivo de greves convocadas, pelo sindicato SMAQ entre os dias 27 de junho e 14 de julho de 2024, e pelos sindicatos ASCEF, ASSIFECO, FENTCOP, SINAFE, SINDEFER, SINFA, SINFB, SIOFA, SNAQ, SNTSF e STF, entre as 00h00 e as 24h00 de 28 de junho de 2024, preveem-se perturbações na circulação com especial impacto no dia 28 de junho e dias anterior e seguinte”, indica a CP numa nota publicada no seu site, lamentando os incómodos causados.

Segundo a CP, a paralisação poderá também afetar as circulações do Comboio Histórico do Douro.

De acordo com a CP, os clientes que já adquiriram bilhetes para viajar nos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, InterRegional e Regional, terão direito ao reembolso total do valor do bilhete ou à sua troca gratuita para outro comboio da mesma categoria e classe.

Os reembolsos podem ser efetuados nas plataformas digitais da CP, até 15 minutos antes da partida do comboio da estação de origem do cliente, ou nas bilheteiras.

No caso do Comboio Histórico do Douro, o pedido de reembolso deve ser efetuado através do preenchimento do formulário de contacto online “Reembolso por Atraso ou Supressão”, com o envio da digitalização do original do bilhete.

Para sexta-feira está prevista uma nova greve que envolve todos os trabalhadores da CP, reivindicando a valorização das suas carreiras, segundo um documento subscrito por mais de 10 organizações sindicais.