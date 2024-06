Google Cloud estabelece parceria com AI Hub da Fábrica de Unicórnios de Lisboa

A Google Cloud anunciou esta quinta-feira uma parceria com o AI Hub do Unicorn Factory Lisbon (Fábrica de Unicórnios de Lisboa), sendo que a aposta é trabalhar em ações conjuntas, disse à Lusa a responsável pela Google Cloud Portugal.

Sofia Marta, que é "country lead" da Google Cloud Portugal, falva à Lusa à margen do Lisbon Cloud Day'24, que está a decorrer no Centro de Congressos do Estoril.

"O grande anúncio hoje foi a nossa parceria com o AI Hub do Unicorn Factory de Lisboa, na verdade já colaborávamos há muito tempo e com a Startup Lisboa", adiantou a responsável.

"Acho que temos feito um trabalho de fundo naquilo que é o ecossistema das "startups" em Portugal", acrescentou.

Neste momento "se não ajudarmos as nossas pequenas e médias empresas, que são quase a totalidade do tecido empresarial a crescerem e a conseguirem abranger o mercado global, é muito difícil continuar a crescer a competitividade do país", salientou Sofia Marta, referindo que a intenção é levar a parceria "a outro nível".

"O objetivo é que não seja foco puramente de negócio, é que seja um foco de trabalharmos em conjunto e fazermos ações conjuntas em ações que tenham impacto direto na nossa sociedade em Portugal e, por isso, vamos trabalhar temas, inovação, sustentabilidade, a relação do cidadão com o Estado, mobilidade", entre outros, rematou Sofia Marta, "country lead" da Google Cloud Portugal.

No evento foram apresentados avanços significativos nas ofertas de IA generativa da Google para empresas portuguesas e entidades do setor público. Estas iniciativas incluem programas alargados de formação em IA, a disponibilização de funcionalidades de IA em português e uma parceria estratégica com a associação de startups AI Hub.