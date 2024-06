Chuva e trovoada. Só Faro escapa ao mau tempo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê um agravamento do estado do tempo em Portugal continental, com precipitação por vezes forte, acompanhada de granizo e de trovoada.

Esta situação de instabilidade deve-se à ação de uma depressão, com expressão em altitude, centrada a oeste da Península Ibérica e que irá deslocar-se para nordeste a partir de sábado, originando assim uma progressiva melhoria do estado do tempo.

Segundo o IPMA, a instabilidade será mais generalizada a partir da tarde desta quinta-feira no interior das regiões Norte e Centro, podendo a precipitação ser por vezes forte, acompanhada de trovoada, ocasionalmente sob a forma de granizo, e com a possibilidade de localmente ocorrerem rajadas fortes.

Devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoada e possibilidade de rajadas convectivas, o IPMA colocou os distritos de Viana do Castelo, Vila Real, Bragança, Braga, Porto, Viseu, Aveiro, Coimbra, Castelo Branco e Leiria sob aviso amarelo entre as 12h00 e as 21h00.

Prevendo-se o prolongamento desta situação meteorológica ao longo de todo o dia de sexta-feira, dia em que se espera maior severidade, o IPMA estendeu o aviso amarelo a todos os distritos do continente, à exceção de Faro, até às 21h00.

Já para sábado é esperado um desagravamento significativo do estado do tempo, ainda com ocorrência de precipitação, em especial nas regiões Norte e Centro, mas com menor intensidade, não se prevendo precipitação a partir de dia 30.

As previsões apontam ainda para uma descida de temperatura até dia 29, sábado, com uma gradual recuperação a partir do dia 30, acompanhando a melhoria do estado do tempo.