Aguaceiros fortes, trovoada e granizo. Estado do tempo vai piorar nas próximas horas

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera alargou a 15 distritos os avisos de chuva forte, trovoada e queda de granizo. Ao início da noite desta quinta-feira só escapavam Évora, Beja e Faro.

Para sexta-feira, o IPMA agravou o aviso para laranja em seis distritos do norte e centro: Viseu Guarda, Bragança, Vila Real, Braga e Porto. O resto do continente vai estar todo a amarelo.

Uma situação que resulta da aproximação ao território nacional de uma depressão, explica a meteorologista Ângela Lourenço.

“Entre hoje e amanhã, de facto, o estado do tempo em Portugal continental está a ser afetado por uma região depressionária que está neste momento a sul do território, mas ela está em deslocamento para a Península Ibérica e vai ficar aqui ainda até meio do dia 29”.

Desta forma, é esperado um agravamento do estado do tempo durante as próximas horas: “Hoje e amanhã, mas em particular no dia de amanhã, podem ocorrer aguaceiros, por vezes fortes, acompanhados de trovoada e que podem ser localmente de granizo. Praticamente todos os distritos vão ter um período mais crítico”, refere ainda Ângela Lourenço, do IPMA.

Os períodos críticos vão ser de curta duração, mas é necessário haver cautela por parte da população. A partir de sábado, porém, a situação deverá começar a melhorar.