Temperatura máxima sobe no litoral Norte e Centro e desce no Sul

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta quarta-feira uma subida da temperatura máxima no litoral Norte e Centro e uma pequena descida na região Sul. Já as temperaturas mínimas devem registar uma pequena descida em todo o país.

As temperaturas máximas irão oscilar entre os 31ºC em Bragança, e os 22ºC, em Braga e no Porto, e as mínimas entre os 17ºC, em Faro, e os 11ºC, na Guarda.

Em perigo muito elevado de incêndio rural vão estar os concelhos de Pinhel, Almeida e Figueira de Castelo Rodrigo, no distrito da Guarda, e Lagos, Portimão, Monchique, Silves, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira, no distrito de Faro.

O céu deve apresentar-se geralmente pouco nublado, apresentando períodos de mais nebulosidade no litoral oeste até início da tarde, com ocorrência de períodos de chuva fraca em alguns locais a sul do Cabo Mondego.

As previsões apontam ainda para um aumento de nebulosidade, durante a tarde, na região Norte, com ocorrência de aguaceiros, que poderão ser de granizo e acompanhados de trovoada, em especial nas regiões montanhosas.

O vento deverá soprar em geral fraco predominando do quadrante oeste, soprando temporariamente moderado a forte na costa sul do Algarve durante a tarde.