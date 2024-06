Quase 40 operacionais combatem incêndio em fábrica de reciclagem em Famalicão

Um incêndio deflagrou esta quarta-feira numa fábrica de reciclagem de resíduos em Vilarinho das Cambas, Vila Nova de Famalicão, distrito de Braga, estando a ser combatido por 38 operacionais, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

Fonte Comando Sub-regional do Ave referiu, pelas 20h45, que o fogo ainda está ativo mas foi considerado controlado.

O alerta foi dado pelas 19h15 para um incêndio numa fábrica de reciclagem de resíduos em Vilarinho das Cambas, concelho de Vila Nova de Famalicão.

Ainda de acordo com o Comando Sub-regional do Ave no local estão várias corporações da região e a GNR.

Segundo a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 20h45 estavam no local 39 operacionais, apoiados por 12 viaturas.