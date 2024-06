Projeto comemorativo dos 50 anos de Abril mobiliza 3.000 alunos de todo o país

Cerca de 3.000 alunos participaram em 30 assembleias realizadas em 24 cidades, no âmbito do projeto "50 Anos de Democracia, 50 Assembleias Participativas Jovens", divulgou a comissão Comemorativa dos 50 anos da revolução.

O projeto de educação para a cidadania e desenvolvimento local, integrado nas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, está a desafiar "milhares de jovens a transformar os seus territórios em diálogo com os seus representantes políticos, através da constituição de Assembleias Participativas", refere a Comissão num balanço da iniciativa.

O projeto desenvolve-se em contexto escolar, com recurso a ferramentas desenvolvidas pela "start-up" MyPolis, sendo os alunos convidados a pensar em melhorias para os seus territórios. Posteriormente, em Assembleias Participativas, apresentam as suas ideias aos representantes políticos.

Quarenta autarquias associaram-se ao projeto que previa a realização de 50 assembleias participativas, das quais, segundo a comissão, 30 já se concretizaram, em concelhos de norte a sul do país, incluindo as ilhas.

A iniciativa abrange alunos do 1.º ciclo até ao ensino secundário e desenvolve-se com recurso a jogos educativos.

No 1.º ciclo, os alunos jogam o jogo de tabuleiro Exploradores da Cidadania, que os ensina a participar do processo democrático.

No 2.º e 3.º ciclos são desafiados a tornar-se Agentes de Cidadania, a cumprir missões e completar a sua jornada cívica através da participação em Assembleias de Transformadores Sociais.

No Ensino Secundário, realizam uma simulação eleitoral na escola, criando programas eleitorais, desenvolvendo campanhas e aplicando o método D'Hondt (utilizado para converter os votos em mandatos no sistema eleitoral português) para eleger Conselheiros que trabalham lado a lado com os autarcas.

Depois de realizadas as assembleia participativas "os representantes políticos avaliam e comentam a viabilidade das ideias e partilham sugestões para aperfeiçoá-las", refere um comunicado da comissão comemorativa, acrescentando que, em muitos casos, os autarcas "apoiam e ajudam a implementar" as propostas dos jovens.

De acordo com a página do projeto na internet, deste já resultaram propostas como paragens de autocarro alimentadas por energia solar, alunos a plantar árvores, campanhas de defesa dos Direitos Humanos ou uma feira comunitária que angariou mais de uma tonelada de alimentos e bens para famílias carenciadas.

As Comemorações dos 50 anos do 25 de Abril tiveram início em março de 2022 e vão decorrer até 2026. Cada ano vai focar-se num tema prioritário, tendo como objetivo reforçar a memória e enfatizar a relevância atual destes acontecimentos na construção e afirmação da democracia.