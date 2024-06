Prazo de renovação de matrículas prolongado até 5 de julho devido a problemas na plataforma online

"Com o elevado número de acessos à plataforma do Portal das Matrículas, que resultou em fortes constrangimentos, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação decidiu prolongar por uma semana, até 5 de julho, o prazo de renovação de matrícula do 6.º, 7.º, 8.º, 9.º e 11.º anos", refere o Ministério da Educação, em comunicado.

O prazo inicial devia terminar esta sexta-feira, mas foi prolongado devido a problemas no acesso ao Portal das Matrículas , explica o gabinete do ministro Fernando Alexandre.

Os técnicos do Instituto de Gestão Financeira da Educação, que gere o Portal das Matrículas, "estão a trabalhar com as duas empresas responsáveis pela plataforma" para solucionar os problemas e constrangimentos detetados, "com a maior brevidade possível".

A tutela adianta que "no seguimento dos problemas registados durante as matrículas para o ano letivo de 2023/24, o Governo anterior adjudicou, apenas em fevereiro de 2024, à OutSystems e à Babel o desenvolvimento de uma nova plataforma, tendo estas duas empresas iniciado os trabalhos em março, quando a 1.ª fase das matrículas estava agendada para decorrer entre 15 de abril e 15 de maio de 2024".

"Durante aquele período decorreu o prazo para as matrículas para o Pré-Escolar e para o 1.º ano do Ensino Básico, tendo sido na altura detetados problemas com a plataforma, apesar do registo de mais de 150 mil matrículas", sublinha o Ministério da Educação.



O gabinete do ministro Fernando Alexandre informa que "a renovação de matrícula para o 7.º ano (mudança de ciclo) é obrigatória e para o 6.º, 8.º, 9.º e 11.º anos deverá ocorrer apenas nas seguintes situações: a mudança de estabelecimento de educação ou de ensino, alteração do encarregado de educação, a mudança de curso ou de percurso formativo e a escolha de disciplinas".