Plenário de trabalhadores da STCP condiciona operação na sexta-feira de manhã

A operação da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) estará com serviços mínimos entre as 10h00 e 13h00 de sexta-feira devido à realização de um plenário geral de trabalhadores, anunciou a empresa esta quarta-feira.

Em comunicado, a STCP indica que, na sexta-feira, todas as viagens com partida até às 09h15 serão asseguradas, podendo verificar-se perturbações no serviço a partir dessa hora, tanto nos autocarros como no elétrico.

"A STCP informa que o serviço retomará progressivamente a normalidade a partir das 13h45", acrescenta, lamentando os inconvenientes que possam resultar da perturbação do serviço.

Devido ao plenário geral de trabalhadores, entre as 09h15 e 13h45, a operação estará com serviços mínimos, correspondendo a cerca de 20% das viagens previstas nas linhas 200, 201, 204, 205, 207, 208, 305, 500, 502, 600, 602, 701, 702, 704, 801, 901/906, 903 e 907.