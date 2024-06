PJ detém no Algarve cidadão estrangeiro procurado pela Alemanha

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Portimão, identificou e deteve esta quarta-feira, em cumprimento de Mandado de Detenção Europeu, um cidadão estrangeiro procurado pelas autoridades alemãs para cumprimento de pena de prisão.

Em comunicado, a polícia de investigação criminal indica que o cidadão tinha sido julgado e condenado pela prática de 23 crimes de comércio ilícito profissional com estupefacientes.

“Foi localizado no dia de hoje na área territorial de competência do DIC de Portimão, tendo sido dado cumprimento ao referido mandado de detenção”, lê-se no documento.

O detido irá ser presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal da Relação de Évora.